Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Орлов: по отзывам с юга, «Ахмат» хорошо готовится к рестарту сезона

Орлов: по отзывам с юга, «Ахмат» хорошо готовится к рестарту сезона
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о готовности «Ахмата» к возобновлению сезона.

— У ЦСКА в первом матче с «Ахматом» не будут играть Мойзес и Обляков. Сыграет ли это на пользу «Зениту»?
— Это сыграет на пользу «Ахмату» прежде всего. Потому что «Ахмат» хорошо готовится [к рестарту сезона], по всем отзывам с юга. У «Ахмата» больше всего иностранцев в команде, чуть ли не 15. Есть из кого выбирать. Черчесов обязательно подготовит команду, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Новости. Футбол
