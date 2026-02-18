Скидки
Футбол

Орлов: всё время говорят, что у «Зенита» больше всех легионеров — но, оказывается, нет!

Орлов: всё время говорят, что у «Зенита» больше всех легионеров — но, оказывается, нет!
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на тот факт, что «Зенит» — не лидер Мир РПЛ по количеству легионеров в составе.

— Две самые легионерские команды, по 14 иностранцев — южные: «Краснодар» и «Ахмат». Далее по 13 у «Динамо» и «Оренбурга». У «Зенита», «Спартака» и «Акрона» — по 12.
— То есть «Зенит» не на первом месте! Всё время говорят, что у «Зенита» больше всего легионеров. А здесь, оказывается, нет! Тем более Семак даже не сказал, что Дурану гарантировано место в составе. Тот должен доказать, что он способен играть в основном составе, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

