Лещук — о Карпине в «Динамо»: напряжение было у всей команды и персонала клуба

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что при Валерии Карпине в роли главного тренера бело-голубых у игроков команды и сотрудников клуба было напряжение. Карпин работал в «Динамо» с лета по осень 2025 года. Сейчас главным тренером бело-голубых является Ролан Гусев.

— Когда был первый негативный звоночек в отношении Карпина?

— Как такового негатива или неприятия идей тренерского штаба не было. По истечению летних сборов я вообще думал, что мы будем бороться за первое место. Поначалу казалось, что наладится дисциплина, улучшится оборона, и мы попрём. Когда по ходу сезона у нас не получалось с новыми идеями добиваться необходимого результата, наверное, где-то внутри у всех игроков постепенно наравне с недовольством из-за положения команды в лиге появлялось и ощущение в необходимости применения определённых изменений в наши игровые принципы.

— Есть мнение, что вы придерживались принципов Карпина в игре, но они просто не работали.

— Мы все старались прислушиваться и выполнять требования, но результата это не дало. Из-за этого напряжение было у всей команды, даже у персонала. В себе уверенность становилась меньше, ведь основной показатель — наше место в таблице, — приводит слова Лещука «Советский спорт».