Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лещук — о Карпине в «Динамо»: напряжение было у всей команды и персонала клуба

Лещук — о Карпине в «Динамо»: напряжение было у всей команды и персонала клуба
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что при Валерии Карпине в роли главного тренера бело-голубых у игроков команды и сотрудников клуба было напряжение. Карпин работал в «Динамо» с лета по осень 2025 года. Сейчас главным тренером бело-голубых является Ролан Гусев.

— Когда был первый негативный звоночек в отношении Карпина?
— Как такового негатива или неприятия идей тренерского штаба не было. По истечению летних сборов я вообще думал, что мы будем бороться за первое место. Поначалу казалось, что наладится дисциплина, улучшится оборона, и мы попрём. Когда по ходу сезона у нас не получалось с новыми идеями добиваться необходимого результата, наверное, где-то внутри у всех игроков постепенно наравне с недовольством из-за положения команды в лиге появлялось и ощущение в необходимости применения определённых изменений в наши игровые принципы.

— Есть мнение, что вы придерживались принципов Карпина в игре, но они просто не работали.
— Мы все старались прислушиваться и выполнять требования, но результата это не дало. Из-за этого напряжение было у всей команды, даже у персонала. В себе уверенность становилась меньше, ведь основной показатель — наше место в таблице, — приводит слова Лещука «Советский спорт».

Материалы по теме
Фото
Валерий Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android