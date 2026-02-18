Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила о трансфере бразильского форварда

«Балтика» объявила о трансфере бразильского форварда
Комментарии

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале сообщила о переходе в команду бразильского нападающего Дерика Ласерды.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Куяба» достигнута договорённость о трансфере нападающего Дерика Ласерды! 26-летний бразильский форвард переходит в нашу команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Дерик — воспитанник бразильского клуба «Резенди». За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году. После сезона в «Резенди» Ласерда попробовал себя в нескольких клубах разных стран!

Мы рады приветствовать Дерика в стане балтийцев и желаем достичь больших побед вместе с нашей командой!» — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android