«Балтика» объявила о трансфере бразильского форварда

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале сообщила о переходе в команду бразильского нападающего Дерика Ласерды.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Куяба» достигнута договорённость о трансфере нападающего Дерика Ласерды! 26-летний бразильский форвард переходит в нашу команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Дерик — воспитанник бразильского клуба «Резенди». За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году. После сезона в «Резенди» Ласерда попробовал себя в нескольких клубах разных стран!

Мы рады приветствовать Дерика в стане балтийцев и желаем достичь больших побед вместе с нашей командой!» — написано в сообщении клуба.