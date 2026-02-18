Скидки
Главная Футбол Новости

«Пари Нижний Новгород» отправил полузащитника Гуренко в аренду в «Тюмень»

Комментарии

Полузащитник Егор Гуренко перешёл в «Тюмень» на правах аренды из «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил телеграм-канал нижегородского клуба.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» достиг договорённости о переходе полузащитника Егора Гуренко в «Тюмень» на правах аренды. 19-летний футболист будет выступать за сибирский клуб до конца июня 2026 года.

Гуренко присоединился к «Пари НН» в январе, подписав с нашим клубом контракт. Вместе с первой командой он прошёл сборы в Турции, в ФК «Тюмень» он получит необходимый соревновательный опыт во взрослом футболе.

Будем следить за успехами нашего футболиста. Желаем Егору удачи на новом этапе карьеры!» — написано в сообщении клуба.

