ЦСКА — «Ростов»: Одоевский получил красную карточку на пятой минуте, но остался на поле

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). Счёт равный — 0:0.

На пятой минуте голкипер «Ростова» Даниил Одоевский сфолил на защитнике ЦСКА Даниле Круговом за пределами штрафной площади и получил красную карточку. По согласованию клубов голкипер остался на поле и продолжил игру.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков за аналогичное количество игр. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.