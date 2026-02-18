Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал тренера, которого бы назначил, если бы был президентом московского «Динамо». Во время профессиональной карьеры футболиста Бубнов выступал за бело-голубых.

— Что бы вы сделали? [Если] президентом бы уже были.

— Президент утверждает главного тренера. А когда тренера ты утвердил, как Анчелотти говорит, и Бесков как это делал, он собирает свой тренерский штаб. Сейчас штаб насчитывает там до 8-10 человек, понимаешь? И начинают работать. И им не надо мешать, пускай работают. А чтобы не мешать, совет директоров и президент должны как минимум чуть-чуть разбираться в футболе.

— Какое ваше единственное решение было бы, если бы вы стали президентом «Динамо»? Единственное решение. Какое бы приняли?

— Ну вот из всех тренеров, если ты хочешь [чтобы я выбрал], то Карло Анчелотти. Всё, больше я не вижу [других кандидатов].

— Карло Анчелотти в «Динамо» бы позвали?!

— Я говорю как пример! Я никогда бы Моуринью не позвал. Никогда в жизни. Близко бы его к «Динамо» не подпустил, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».