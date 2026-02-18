Скидки
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал тренера, которого бы назначил, если бы был президентом московского «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал тренера, которого бы назначил, если бы был президентом московского «Динамо». Во время профессиональной карьеры футболиста Бубнов выступал за бело-голубых.

— Что бы вы сделали? [Если] президентом бы уже были.
— Президент утверждает главного тренера. А когда тренера ты утвердил, как Анчелотти говорит, и Бесков как это делал, он собирает свой тренерский штаб. Сейчас штаб насчитывает там до 8-10 человек, понимаешь? И начинают работать. И им не надо мешать, пускай работают. А чтобы не мешать, совет директоров и президент должны как минимум чуть-чуть разбираться в футболе.

— Какое ваше единственное решение было бы, если бы вы стали президентом «Динамо»? Единственное решение. Какое бы приняли?
— Ну вот из всех тренеров, если ты хочешь [чтобы я выбрал], то Карло Анчелотти. Всё, больше я не вижу [других кандидатов].

Карло Анчелотти в «Динамо» бы позвали?!
— Я говорю как пример! Я никогда бы Моуринью не позвал. Никогда в жизни. Близко бы его к «Динамо» не подпустил, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

