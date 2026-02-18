Скидки
В Федерации футбола Мали сообщили, когда сыграют со сборной России

В пресс-службе Федерации футбола Мали рассказали, что товарищеский матч между сборными Мали и России пройдёт 27 марта. Ранее стало известно, что национальная команда России планирует провести два товарищеских матча в конце марта 2026 года: 27 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и 31 марта на «Ozon Арене» в Краснодаре.

«Нам подтвердили, что матч состоится 27 марта в России. У нас ещё нет названия города, где состоится игра», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы Федерации футбола Мали ТАСС.

С конца февраля 2022 года сборная России и все российские команды отстранены от международных турниров.

Бубнов отреагировал на новость, что сборная Мали не сыграет с Россией
