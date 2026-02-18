ЦСКА — «Ростов»: Баринов открыл счёт на 32-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов с передачи Матвея Кисляка. Ранее, на пятой минуте, голкипер «Ростова» Даниил Одоевский получил красную карточку, но по согласованию клубов остался на поле и продолжил игру.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков за аналогичное количество игр. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.