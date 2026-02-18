ЦСКА — «Ростов»: Баринов открыл счёт на 32-й минуте
В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). ЦСКА выигрывает со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32' 2:0 Гонду – 45' 2:1 Голенков – 52' 3:1 Кисляк – 58'
Удаления: нет / – 6'
На 32-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов с передачи Матвея Кисляка. Ранее, на пятой минуте, голкипер «Ростова» Даниил Одоевский получил красную карточку, но по согласованию клубов остался на поле и продолжил игру.
«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков за аналогичное количество игр. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
