«Там и без меня очередь». Александр Бубнов — о том, пошёл бы он работать в «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, готов был бы он работать в московском «Спартаке» без зарплаты. Во время карьеры футболиста Бубнов выступал за красно-белых.

— Вы бы пошли забесплатно работать в «Спартак»?
— Во-первых, кем?

— Советником. Вот сейчас. В нынешний «Спартак».
— В нынешний? Советником правления? Ну пошёл бы. Но там и без меня знаешь какая очередь? — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 29 очков по результатам 18 проведённых встреч.

