Алан Дзагоев рассказал о своих новых обязанностях в ЦСКА

Алан Дзагоев рассказал о своих новых обязанностях в ЦСКА
Известный экс-футболист, а ныне селекционер ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своих новых обязанностях в армейском клубе.

«Пару недель назад пообщались с Романом Юрьевичем [Бабаевым] и приняли совместное решение. Почти два года я отсматривал игроков для основы – онлайн по несколько матчей в день и в командировках по всему миру, проводил мастер-классы и был амбассадором ЦСКА на детских фестивалях по всей стране, посещал тренировки школы.

В ближайшее время я сосредоточусь на работе с академией ЦСКА и нашей молодёжью. У нас с ЦСКА ещё много дел впереди. Возможно, вернусь к трансферам основы через некоторое время», — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.

