Орлов рассказал, почему «Зенит» отказался от подписания Арсена Захаряна

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в своё время предлагали «Зениту». Однако петербургский клуб отказался от этого игрока, так как у него был неподготовленный к большим нагрузкам мышечный аппарат.

— Как вы можете объяснить историю Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»?

— Захаряна привозили в «Зенит», отец его привозил. В итоге выяснилось, что его мышечный опорно-двигательный аппарат неподготовлен к большим нагрузкам. Он же всё время травмируется. Поэтому ему не надо было за границу ехать. Но кто подскажет… Желание было. Но самое печальное, что время-то идёт. Но нет подготовленного аппарата мышечного, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Арсен Захарян провёл 12 матчей. Также на счету полузащитника одна игра в Кубке Испании. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7,5 млн.