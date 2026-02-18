Александр Бубнов определил трёх лучших тренеров в мире

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал трёх лучших, по его мнению, тренеров в мире. Так, Бубнов выделил возглавляющего «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, работающего в сборной Бразилии Карло Анчелотти и бывшего тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

— Топ-3 тренера прямо сейчас лучших в мире? Ну, Анчелотти, понятно, первое место, окей. Второе и третье место следом за Анчелотти?

— Ну, Гвардиола. 100%. Второе место. Третье…

— Талалаев?

— Всё настроение испортил.

— Хорошо, Анчелотти, Гвардиола и третий?

— Третий, который тоже достиг выдающихся результатов, это, конечно, Клопп. Его нельзя обойти. Потому что то, что он с «Ливерпулем» сделал… И сколько он там работал, и на какой волне ушёл. Его до сих пор вспоминают и зовут обратно. Поэтому это тоже выдающийся тренер, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».