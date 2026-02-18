Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Bild: Вольтемаде намерен покинуть «Ньюкасл» и вернуться в Бундеслигу

Комментарии

Нападающий Ник Вольтемаде выразил желание покинуть «Ньюкасл» и вернуться в Германию. По информации издания Bild, 24-летний нападающий недоволен жизнью в Англии и рассматривает варианты возвращения в Бундеслигу. Игрок планирует либо вернуться в «Штутгарт», либо перейти в мюнхенскую «Баварию», которая проявляла интерес к нему прошлым летом.

«Ньюкасл» может потерять своего нападающего уже этим летом, так как мюнхенский клуб ищет замену Николасу Джексону, который вскоре вернётся в «Челси». Вольтемаде перешёл в «Ньюкасл» летом 2025 года из «Штутгарта» за € 75 млн. За «сорок» он провёл 38 матчей, забив 10 голов и сделав четыре результативные передачи.

Действующий контракт Вольтемаде с «Ньюкаслом» рассчитан до 2031 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 70 млн.

