Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В махачкалинском «Динамо» подвели итоги зимней трансферной кампании

В махачкалинском «Динамо» подвели итоги зимней трансферной кампании
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил работу клуба в рамках зимнего трансферного окна.

– Зимняя трансферная кампания «Динамо» прошла по плану или что-то не удалось?
– Не сказать, конечно, что по плану отработали. У нас сменилась игровая модель. Естественно, под неё нам нужен был, как мы считаем, правоногий левый вингер. Нам не удаётся подписать такого футболиста пока, хотя ещё есть день до закрытия трансферного окна.

С нового сезона по решению регулятора – Министерства спорта России – вводится новый лимит на легионеров. Это наложило определённые ограничения на наши возможности: мы не могли брать легионера на перспективу. Абы кого подписывать не хотели. Нужен был тот, кто поможет сразу – сегодня, сейчас, в первом же официальном матче, — приводит слова Газизова официальный сайт махачкалинского «Динамо».

Материалы по теме
Официально
Шамиль Гаджиев отправился в аренду из «Динамо» Махачкала в белорусский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android