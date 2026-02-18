В махачкалинском «Динамо» подвели итоги зимней трансферной кампании

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил работу клуба в рамках зимнего трансферного окна.

– Зимняя трансферная кампания «Динамо» прошла по плану или что-то не удалось?

– Не сказать, конечно, что по плану отработали. У нас сменилась игровая модель. Естественно, под неё нам нужен был, как мы считаем, правоногий левый вингер. Нам не удаётся подписать такого футболиста пока, хотя ещё есть день до закрытия трансферного окна.

С нового сезона по решению регулятора – Министерства спорта России – вводится новый лимит на легионеров. Это наложило определённые ограничения на наши возможности: мы не могли брать легионера на перспективу. Абы кого подписывать не хотели. Нужен был тот, кто поможет сразу – сегодня, сейчас, в первом же официальном матче, — приводит слова Газизова официальный сайт махачкалинского «Динамо».