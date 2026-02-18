Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Бенфике» выступили с заявлением об инциденте с Винисиусом в матче Лиги чемпионов

В «Бенфике» выступили с заявлением об инциденте с Винисиусом в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Пресс-служба «Бенфики» отреагировала на обвинения вингера команды Джанлуки Престианни в расизме, выдвинутые против него нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Напомним, во втором тайме игра стыкового раунда Лиги чемпионов была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» заявил, что футболист «Бенфики» обозвал его обезьяной.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Бенфика» в духе полного сотрудничества, прозрачности, открытости и ясности рассматривает шаги, объявленные УЕФА в связи с предполагаемым эпизодом проявления расизма в матче с «Реалом».

Клуб чётко и недвусмысленно подтверждает свою историческую непоколебимую приверженность защите ценностей равенства, уважения и инклюзивности, которые соответствуют основным ценностям его фонда и главным символом которых является Эйсебио.

«Бенфика» вновь заявляет, что полностью поддерживает и верит в версию, представленную игроком Джанлукой Престианни, чьё поведение в клубе всегда основывалось на уважении к соперникам, институтам и принципам, которые определяют идентичность «Бенфики». Клуб сожалеет о клеветнической кампании, которой подвергся игрок», – сообщает официальный сайт португальского клуба.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о начале дисциплинарного расследования инцидента.

Материалы по теме
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android