В «Бенфике» выступили с заявлением об инциденте с Винисиусом в матче Лиги чемпионов

Пресс-служба «Бенфики» отреагировала на обвинения вингера команды Джанлуки Престианни в расизме, выдвинутые против него нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Напомним, во втором тайме игра стыкового раунда Лиги чемпионов была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» заявил, что футболист «Бенфики» обозвал его обезьяной.

«Бенфика» в духе полного сотрудничества, прозрачности, открытости и ясности рассматривает шаги, объявленные УЕФА в связи с предполагаемым эпизодом проявления расизма в матче с «Реалом».

Клуб чётко и недвусмысленно подтверждает свою историческую непоколебимую приверженность защите ценностей равенства, уважения и инклюзивности, которые соответствуют основным ценностям его фонда и главным символом которых является Эйсебио.

«Бенфика» вновь заявляет, что полностью поддерживает и верит в версию, представленную игроком Джанлукой Престианни, чьё поведение в клубе всегда основывалось на уважении к соперникам, институтам и принципам, которые определяют идентичность «Бенфики». Клуб сожалеет о клеветнической кампании, которой подвергся игрок», – сообщает официальный сайт португальского клуба.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о начале дисциплинарного расследования инцидента.