«Эти крысы должны быть наказаны». Рио Фердинанд — о расистском инциденте с Винисиусом

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд выразил возмущение в связи с расистским скандалом, произошедшим в матче Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1). После забитого гола бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор сообщил о расистских оскорблениях со стороны игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни, который, в свою очередь, отрицает эти обвинения.

«Как мы можем до сих пор сидеть здесь и говорить о расизме, когда люди пытаются оправдать расистские высказывания? «Потому что это вина Вини. Если бы Вини этого не сделал, этот парень бы этого не сказал». Я с этим не согласен, мы не можем с этим смириться. Футбол называют прекрасной игрой, потому что это прекрасная игра, но подобный мусор — огромный шаг назад. Власти должны быть более решительными в этих вопросах.

Я не понимаю, как мы пытаемся оправдать чьё-то плохое поведение, их невежество, их глупость. Просто потому, что кто-то забил невероятный гол, потрясающий гол, и отпраздновал его. Празднование — это часть игры.

Это невероятно. Как могут игроки праздновать, а люди считать, что так делать нельзя? Переборщить — это нормально, это праздник. Где мы находимся в данный момент? Когда эти крысы, да, крысы, говорят такие расистские вещи, именно их нужно разоблачать, их нужно наказывать, их нельзя защищать. Почему мы их защищаем? Особенно когда [Килиан] Мбаппе говорит: «Я это слышал». Почему [Джанлука Престианни] закрыл рот? Обычно, когда есть что скрывать, рот закрывают. Если ты собираешься сказать: «Винисиус, перестань быть идиотом», ты же не будешь закрывать рот… Это отвратительно, мерзко.

Да, у нас был великолепный игрок, который забил гол, что расстроило весь стадион, но люди повсюду были в восторге, а всё было испорчено поведением одного глупого человека», — приводит слова Фердинанда A Bola.