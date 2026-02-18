Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Ростов»: Матвей Кисляк забил третий гол армейцев на 58-й минуте

ЦСКА — «Ростов»: Матвей Кисляк забил третий гол армейцев на 58-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит контрольный матч в рамках подготовки к весенней части сезона, в котором встречаются ЦСКА и «Ростов». Команды играют на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ). На момент написания новости счёт 3:1 в пользу красно-синих.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Баринов – 32'     2:0 Гонду – 45'     2:1 Голенков – 52'     3:1 Кисляк – 58'    
Удаления: нет / – 6'

На 58-й минуте опорник армейцев Матвей Кисляк забил третий гол своей команды.

Ранее, на пятой минуте, красную карточку получил голкипер «Ростова» Даниил Одоевский, но по согласованию клубов остался на поле и продолжил игру. На 32-й минуте полузащитник Дмитрий Баринов вывел ЦСКА вперёд. На 45-й минуте нападающий Лусиано Гонду удвоил преимущество армейцев. На 52-й минуте нападающий жёлто-синих Егор Голенков отыграл один мяч.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, с 36 очками за аналогичное количество игр. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
ЦСКА рубится в товарняке с «Ростовом»! Смотри прямую трансляцию матча на «Чемпионате»
Live
ЦСКА рубится в товарняке с «Ростовом»! Смотри прямую трансляцию матча на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android