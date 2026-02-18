ЦСКА — «Ростов»: Матвей Кисляк забил третий гол армейцев на 58-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч в рамках подготовки к весенней части сезона, в котором встречаются ЦСКА и «Ростов». Команды играют на стадионе «Банияс» в Абу-Даби (ОАЭ). На момент написания новости счёт 3:1 в пользу красно-синих.

На 58-й минуте опорник армейцев Матвей Кисляк забил третий гол своей команды.

Ранее, на пятой минуте, красную карточку получил голкипер «Ростова» Даниил Одоевский, но по согласованию клубов остался на поле и продолжил игру. На 32-й минуте полузащитник Дмитрий Баринов вывел ЦСКА вперёд. На 45-й минуте нападающий Лусиано Гонду удвоил преимущество армейцев. На 52-й минуте нападающий жёлто-синих Егор Голенков отыграл один мяч.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, с 36 очками за аналогичное количество игр. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.