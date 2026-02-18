В махачкалинском «Динамо» высказались о новых игроках команды

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о новых футболистах команды.

– 19-летний Дайя Мешид — трансфер на перспективу?

– Ну, тут вопрос больше связан с Имадом Аззи. Он почти сразу, ещё полгода назад, попросился обратно в Алжир. Слишком нелегко протекала адаптация. Так бывает. Мы пошли ему навстречу.

У нас не было возможности вернуть деньги за его летний переход в «Динамо» в полном объёме. За счёт трансфера Мешида вышли из ситуации без финансовых потерь.

Мы не планировали брать Мешида в это трансферное окно. При всём этом он прошёл сборные Алжира всех возрастов, кроме основной, считается на родине очень перспективным футболистом. Поэтому, раз такая история, решили пойти по такому пути.

– А как охарактеризуете другого зимнего новичка команды Никиту Воронина?

– Тоже молодой футболист. Очень перспективный. И с российским паспортом. В составе «Алмаз-Антея» он стал сначала чемпионом ЮФЛ, а в прошлом году выиграл с командой и первенство МФЛ в дивизионе Б и выглядел ну очень солидно – нам понравился. Считаем, что это очень удачное для нас приобретение. Если Никита будет правильно работать, уже через год сможем рассчитывать на него как на игрока основы. Но такая оценка –­ это только аванс. Он молодой футболист, у него впереди ещё много работы.

– То есть ни на Воронина, ни на Мешида прямо сейчас рассчитывать не стоит?

– Нет, это в чистом виде работа на перспективу, — приводит слова Газизова официальный сайт махачкалинского «Динамо».