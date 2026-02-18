Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Престианни не место на «Бернабеу». Мбаппе — после расистского скандала с Винисиусом

«Престианни не место на «Бернабеу». Мбаппе — после расистского скандала с Винисиусом
Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил о нежелании видеть вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Ранее игрок был обвинён в расизме по отношению к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Игра пройдёт 25 февраля на домашнем стадионе испанского клуба.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю, что Джанлуке Престианни не место на «Бернабеу», лучшем стадионе в мире. Он этого не заслуживает, ему не место на поле», – приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, во втором тайме первой встречи стыкового раунда Лиги чемпионов игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что футболист «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.

Материалы по теме
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android