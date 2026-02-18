«Престианни не место на «Бернабеу». Мбаппе — после расистского скандала с Винисиусом

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил о нежелании видеть вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Ранее игрок был обвинён в расизме по отношению к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Игра пройдёт 25 февраля на домашнем стадионе испанского клуба.

«Я считаю, что Джанлуке Престианни не место на «Бернабеу», лучшем стадионе в мире. Он этого не заслуживает, ему не место на поле», – приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, во втором тайме первой встречи стыкового раунда Лиги чемпионов игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что футболист «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.