Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов: команда стала играть в более агрессивный футбол

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил работу команды в рамках зимних сборов.

«Совершенно точно не хочу сравнивать, как было и как стало. Это будет неправильно. Вадим Валентинович [Евсеев] – фигура. Он меняет игровую модель команды. И «Динамо» стало играть в более агрессивный атакующий футбол, который, наверное, нравится болельщикам, команда стала больше забивать. По крайней мере, это проявлялось в контрольных матчах. Думаю, и в официальных играх это должно получиться.

В сезоне будет, конечно, сложнее. Там и определённое давление, и традиционно более острое соперничество во второй, заключительной, части чемпионата. Мы недобрали очки в первой части сезона, поэтому поводов для спокойствия у нас нет. Впереди очень сложные два с половиной месяца. Прям очень сложные.

Три тура чемпионата у нас выпадают на священный месяц Рамадан. Почти 70% игроков нашей основной обоймы соблюдают мусульманский пост. Думаю, даже у соседей из братской Чечни – «Ахмата» – таких игроков изначально меньше. Пост – серьёзное дело, мы относимся к этому с уважением. Будем тщательнее отслеживать состояние наших футболистов в этот период, чтобы это только положительно влияло на их здоровье и игру», — приводит слова Газизова официальный сайт махачкалинского «Динамо».