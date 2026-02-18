Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уровень судейства высок». Руководитель арбитров Саудовской Аравии — о судьях РПЛ

«Уровень судейства высок». Руководитель арбитров Саудовской Аравии — о судьях РПЛ
Комментарии

Руководитель департамента судейства Федерации футбола Саудовской Аравии Мануэль Наварро высказался об уровне арбитров, работающих в Российской Премьер-Лиге. Отметим, что на данный момент в Турции проходят сборы, на которых вместе с российскими арбитрами работают судьи из Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Это уже не первый наш опыт участия в сборах российских судей, поскольку нас связывают давние дружеские отношения с Милорадом Мажичем. Мы знакомы со времён, когда судили международные матчи, и продолжаем хорошо общаться. Я вижу ту огромную работу, которую Милорад делает в РФС, вижу качество. Для нас очень важно сотрудничать со странами, где уровень судейства высок. И Россия – одна из таких стран.

Российские судьи приезжают работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии, а наши судьи участвуют в таких сборах – обмениваться опытом, развиваться. Обычно мы отправляем не меньше трёх судей. В этот раз делегировали двоих, поскольку у нас идёт сезон и график у судей очень плотный. Сборы – это возможность повысить свой уровень в плане физической подготовки, психологии, питания. Изучение опыта других стран очень помогает», – приводит слова Наварро официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Главные потери РПЛ в зимнее окно. От кого из игроков отказались — и пожалеют?
Рейтинг
Главные потери РПЛ в зимнее окно. От кого из игроков отказались — и пожалеют?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android