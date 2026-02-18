«Уровень судейства высок». Руководитель арбитров Саудовской Аравии — о судьях РПЛ

Руководитель департамента судейства Федерации футбола Саудовской Аравии Мануэль Наварро высказался об уровне арбитров, работающих в Российской Премьер-Лиге. Отметим, что на данный момент в Турции проходят сборы, на которых вместе с российскими арбитрами работают судьи из Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Это уже не первый наш опыт участия в сборах российских судей, поскольку нас связывают давние дружеские отношения с Милорадом Мажичем. Мы знакомы со времён, когда судили международные матчи, и продолжаем хорошо общаться. Я вижу ту огромную работу, которую Милорад делает в РФС, вижу качество. Для нас очень важно сотрудничать со странами, где уровень судейства высок. И Россия – одна из таких стран.

Российские судьи приезжают работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии, а наши судьи участвуют в таких сборах – обмениваться опытом, развиваться. Обычно мы отправляем не меньше трёх судей. В этот раз делегировали двоих, поскольку у нас идёт сезон и график у судей очень плотный. Сборы – это возможность повысить свой уровень в плане физической подготовки, психологии, питания. Изучение опыта других стран очень помогает», – приводит слова Наварро официальный сайт РФС.