«Хотим показать топовый футбол». Тренер «Байера» Юльманн — о матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал предстоящий первый стыковый матч Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало игры — в 23:00 мск. В предыдущем матче общего этапа «Олимпиакос» обыграл «Байер» со счётом 2:0.

«Мы надеемся начать матч лучше, чем встречу с «Олимпиакосом» в январе. С тех пор мы больше не проигрывали. Хотим показать топовый футбол и полностью готовы к первому из двух предстоящих важнейших матчей», — приводит слова Юльмана официальный сайт УЕФА.

Второй матч между командами запланирован на 24 февраля на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. По итогам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место, а немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.