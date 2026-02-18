Скидки
Футбол Новости

Капитан «Байера» Андрих высказался о предстоящем матче с «Олимпиакосом»

Капитан «Байера» Андрих высказался о предстоящем матче с «Олимпиакосом»
Капитан «Байера» Роберт Андрих поделился мнением о предстоящем первом стыковом матче Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится сегодня, 18 февраля, на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Начало игры — в 23:00 мск. В предыдущем матче общего этапа «Олимпиакос» обыграл «Байер» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
«Впереди два сложных матча. Если сможем добыть хороший результат здесь, в жаркой атмосфере, то у нас будут солидные шансы на выход в следующий раунд. Такова наша задача. Нам пойдёт на пользу то, что недавно нам уже довелось испытать на себе здешнюю атмосферу. Хотим начать матч совершенно иначе», — приводит слова Андриха официальный сайт УЕФА.

Второй матч между командами запланирован на 24 февраля на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. По итогам общего этапа Лиги чемпионов греческая команда набрала 11 очков и заняла 18-е место, а немецкий клуб заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.


