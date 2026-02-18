Тренер «Севильи» дисквалифицирован на семь матчей после конфликта с судьёй

Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда дисквалифицирован на семь матчей после встречи 24-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом». Об этом сообщает Sport.es. Игра закончилась со счётом 1:1. По ходу встречи наставник «нервионцев» получил красную карточку, после чего вступил в перепалку с арбитром матча Иосу Апестегией. Специалиста пришлось оттаскивать сотрудникам клуба и полиции.

По информации издания, столь длительная дисквалификация сложилась из нескольких нарушений, среди которых споры с судьёй, пренебрежительное отношение к арбитрам, противоречащее регламенту поведение и возвращение в раздевалку после удаления.

На данный момент «Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 26 очков. При этом от зоны вылета команду отделяет два очка. Алмейда пропустит половину из оставшихся игр команды в Ла Лиге.