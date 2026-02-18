Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Севильи» дисквалифицирован на семь матчей после конфликта с судьёй

Тренер «Севильи» дисквалифицирован на семь матчей после конфликта с судьёй
Комментарии

Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда дисквалифицирован на семь матчей после встречи 24-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом». Об этом сообщает Sport.es. Игра закончилась со счётом 1:1. По ходу встречи наставник «нервионцев» получил красную карточку, после чего вступил в перепалку с арбитром матча Иосу Апестегией. Специалиста пришлось оттаскивать сотрудникам клуба и полиции.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Алавес
Витория
1:0 Соу – 42'     1:1 Мартинес – 60'    
Удаления: Санчес – 16', Жордан – 90+1' / нет

По информации издания, столь длительная дисквалификация сложилась из нескольких нарушений, среди которых споры с судьёй, пренебрежительное отношение к арбитрам, противоречащее регламенту поведение и возвращение в раздевалку после удаления.

На данный момент «Севилья» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 26 очков. При этом от зоны вылета команду отделяет два очка. Алмейда пропустит половину из оставшихся игр команды в Ла Лиге.

Материалы по теме
Рамос спасёт родную «Севилью» от банкротства? Серхио нашёл € 450 млн и новых владельцев
Рамос спасёт родную «Севилью» от банкротства? Серхио нашёл € 450 млн и новых владельцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android