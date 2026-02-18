Скидки
Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов: практически все футболисты сделали шаг вперёд

Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил, удивил ли его кто-то из футболистов команды в профессиональном плане.

– Были ли футболисты, которые в ходе текущих сборов удивили вас по-хорошему, раскрылись по-новому?
– Я думаю, практически все футболисты сделали шаг вперёд. Очень хорошо, что Ильяс Ахмедов, который уже стучался в основной состав, стал ещё сильнее.

Скажу и о том, что не радует. Травмы не позволяют Саше Сандрачуку вернуться в обойму, на свой уровень. Начинал полноценно работать на сборах и в тренировке получил в спину коленом. Как следствие – редкая травма: мелкий, но весьма неприятный перелом. Затягивается возвращение на нужный уровень Алимхана Зайнивова.

Очень большая потеря – Абдулпаша Джабраилов, футболист, который за последние полгода совершил внушительный рывок. Мы на него очень рассчитывали, радовались, что свой, дагестанский футболист так прогрессирует. Но и у него из-за травмы сейчас не очень хороший отрезок, понадобится время, прежде чем он поправится. Это очень расстраивает.

Но это профессиональный футбол, мы должны с ребятами пройти через это вместе. Желаю им скорейшего выздоровления. Я уверен, что они себя ещё покажут, — приводит слова Газизова официальный сайт махачкалинского «Динамо».

