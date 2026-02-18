В махачкалинском «Динамо» оценили состояние поля стадиона «Анжи-Арена»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о нынешнем состоянии поля на домашнем стадионе команды «Анжи-Арена».

– В каком состоянии сейчас поле на «Анжи Арене»? Будет ли оно лучше справляться с нагрузками во второй части сезона?

– Да, к полю были большие вопросы. Мы, как и планировали, в паузе прошили газон. Комиссия его приняла. 28 февраля увидим, насколько лучше оно стало.

Мы нацелены на то, чтобы клубная инфраструктура в целом постоянно улучшалась, и это не только поля касается. Прямо сейчас идёт реконструкция офиса. Он станет гораздо больше, современнее, уютнее и удобнее для работы, — приводит слова Газизова официальный сайт махачкалинского «Динамо».