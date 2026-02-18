Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин — лишь второй россиянин, получивший красную карточку в плей-офф Лиги чемпионов

Головин — лишь второй россиянин, получивший красную карточку в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал вторым россиянином, удалённым в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Во вторник, 17 февраля, футболист получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча с «ПCЖ» (2:3). Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

До Головина единственным российским игроком, получавшим красную карточку в плей-офф главного клубного турнира Европы был полузащитник Дмитрий Лоськов. Он получил две жёлтые карточки в первом матче 1/8 финала между «Локомотивом» и «Монако» (0:1) в сезоне-2003/2004.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Монако» состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Материалы по теме
Головин подвёл «Монако» — теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Видео
Головин подвёл «Монако» — теперь в ЛЧ с «ПСЖ»! Удалился — и команда упустила даже ничью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android