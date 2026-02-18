Головин — лишь второй россиянин, получивший красную карточку в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал вторым россиянином, удалённым в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Во вторник, 17 февраля, футболист получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча с «ПCЖ» (2:3). Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

До Головина единственным российским игроком, получавшим красную карточку в плей-офф главного клубного турнира Европы был полузащитник Дмитрий Лоськов. Он получил две жёлтые карточки в первом матче 1/8 финала между «Локомотивом» и «Монако» (0:1) в сезоне-2003/2004.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Монако» состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.