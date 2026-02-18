Головин — лишь второй россиянин, получивший красную карточку в плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал вторым россиянином, удалённым в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Во вторник, 17 февраля, футболист получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча с «ПCЖ» (2:3). Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1' 2:0 Балогун – 18' 2:1 Дуэ – 29' 2:2 Хакими – 41' 2:3 Дуэ – 67'
Удаления: Головин – 48' / нет
До Головина единственным российским игроком, получавшим красную карточку в плей-офф главного клубного турнира Европы был полузащитник Дмитрий Лоськов. Он получил две жёлтые карточки в первом матче 1/8 финала между «Локомотивом» и «Монако» (0:1) в сезоне-2003/2004.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Монако» состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
