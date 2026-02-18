Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк Хайзе назначен новым тренером «Ренна» до лета 2027 года

Франк Хайзе назначен новым тренером «Ренна» до лета 2027 года
Комментарии

Французский «Ренн» объявил о назначении Франка Хайзе новым тренером команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт Хайзе с клубом будет действовать до лета 2027 года и включает возможность продления при успешной работе. Тренер имеет значительный опыт в Лиге 1, ранее он возглавлял «Ланс» с 2020 по 2024 год, а также работал с молодёжными командами. В 2023 году Хайзе был признан лучшим тренером Лиги 1.

Перед переходом в «Ренн» его последней должностью была работа в «Ницце», где он руководил командой с июля 2024 года по декабрь 2025 года.

«Ренн» после 22 туров Лиги 1 располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 34 очками.

Материалы по теме
Тренер «Ренна» Хабиб Бей может возглавить «Марсель» в ближайшее время — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android