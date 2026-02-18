Франк Хайзе назначен новым тренером «Ренна» до лета 2027 года

Французский «Ренн» объявил о назначении Франка Хайзе новым тренером команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт Хайзе с клубом будет действовать до лета 2027 года и включает возможность продления при успешной работе. Тренер имеет значительный опыт в Лиге 1, ранее он возглавлял «Ланс» с 2020 по 2024 год, а также работал с молодёжными командами. В 2023 году Хайзе был признан лучшим тренером Лиги 1.

Перед переходом в «Ренн» его последней должностью была работа в «Ницце», где он руководил командой с июля 2024 года по декабрь 2025 года.

«Ренн» после 22 туров Лиги 1 располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 34 очками.