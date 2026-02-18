Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФИФА Инфантино высказался об инциденте с Винисиусом в матче Лиги чемпионов

Президент ФИФА Инфантино высказался об инциденте с Винисиусом в матче Лиги чемпионов
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на скандал вокруг нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Ранее игрок сообщил, что вингер «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной в матче стыкового раунда Лиги чемпионов, после чего игра была остановлена. В итоге встреча закончилась победой испанской команды со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Я был шокирован и опечален, узнав о предполагаемом проявлении расизма по отношению к Винисиусу Жуниору в матче Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и мадридским «Реалом». В нашем спорте и в обществе нет места расизму – нам нужно, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры и привлекли виновных к ответственности.

В ФИФА, через Глобальную организацию по борьбе с расизмом и Комиссию по защите прав игроков, мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принятие соответствующих мер в случае возникновения инцидентов. Я выражаю признательность судье Франсуа Летексье за то, что он активировал антирасистский протокол, использовав жест рукой, чтобы остановить игру и разобраться в ситуации.

ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любых форм дискриминации. Я всегда буду повторять: нет расизму! Нет любой форме дискриминации!» – приводит слова Инфантино аккаунт ФИФА в соцсети X.

Материалы по теме
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android