Президент ФИФА Инфантино высказался об инциденте с Винисиусом в матче Лиги чемпионов

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на скандал вокруг нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Ранее игрок сообщил, что вингер «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной в матче стыкового раунда Лиги чемпионов, после чего игра была остановлена. В итоге встреча закончилась победой испанской команды со счётом 1:0.

«Я был шокирован и опечален, узнав о предполагаемом проявлении расизма по отношению к Винисиусу Жуниору в матче Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и мадридским «Реалом». В нашем спорте и в обществе нет места расизму – нам нужно, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры и привлекли виновных к ответственности.

В ФИФА, через Глобальную организацию по борьбе с расизмом и Комиссию по защите прав игроков, мы стремимся обеспечить уважение и защиту игроков, официальных лиц и болельщиков, а также принятие соответствующих мер в случае возникновения инцидентов. Я выражаю признательность судье Франсуа Летексье за то, что он активировал антирасистский протокол, использовав жест рукой, чтобы остановить игру и разобраться в ситуации.

ФИФА и футбол демонстрируют полную солидарность с жертвами расизма и любых форм дискриминации. Я всегда буду повторять: нет расизму! Нет любой форме дискриминации!» – приводит слова Инфантино аккаунт ФИФА в соцсети X.