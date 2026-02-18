«Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» в товарищеском матче, упустив преимущество в два мяча

Завершился контрольный матч в рамках подготовки к весенней части сезона, в котором встречались калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Команды играли в закрытом режиме. Победитель выявлен не был. Итоговый счёт игры — 2:2.

На 19-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль реализовал пенальти. На 34-й минуте Хиль оформил дубль. На 45-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг сократил отставание в счёте. На 67-й минуте нападающий чеченской команды Лечи Садулаев восстановил равенство в счёте.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 35 очками в 18 встречах. У «Ахмата» 22 набранных очка. Грозненцы располагаются на восьмой строчке.