«Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» в товарищеском матче, упустив преимущество в два мяча
Завершился контрольный матч в рамках подготовки к весенней части сезона, в котором встречались калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Команды играли в закрытом режиме. Победитель выявлен не был. Итоговый счёт игры — 2:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
18 февраля 2026, среда. 17:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный, Россия
1:0 Хиль – 19' 2:0 Хиль – 34' 2:1 Ндонг – 43' 2:2 Садулаев – 68'
На 19-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль реализовал пенальти. На 34-й минуте Хиль оформил дубль. На 45-й минуте защитник «Ахмата» Усман Ндонг сократил отставание в счёте. На 67-й минуте нападающий чеченской команды Лечи Садулаев восстановил равенство в счёте.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 35 очками в 18 встречах. У «Ахмата» 22 набранных очка. Грозненцы располагаются на восьмой строчке.
