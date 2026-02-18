Андрей Канчельскис: Головину пора менять клуб — в «Монако» не выдерживают нервы

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал полузащитнику «Монако» Александру Головину сменить команду. Во вторник, 17 февраля, россиянин получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «ПCЖ» (2:3). Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

«Может, Головину пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы. Он в «Монако» уже восемь лет. Думаю, надо менять клуб. Мы не знаем ситуацию, но, может, ему там что-то не нравится. Нужно просто переговорить с ним и понять. Такое бывает со всеми. Моё мнение, что ему надо сменить обстановку», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Головин получил две жёлтые карточки за одну минуту в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:1). Таким образом, россиянин удалился дважды за пять календарных дней в двух играх подряд.