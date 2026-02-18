Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Андрей Канчельскис: Головину пора менять клуб — в «Монако» не выдерживают нервы

Андрей Канчельскис: Головину пора менять клуб — в «Монако» не выдерживают нервы
Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посоветовал полузащитнику «Монако» Александру Головину сменить команду. Во вторник, 17 февраля, россиянин получил прямую красную карточку на 48-й минуте матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «ПCЖ» (2:3). Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Может, Головину пора менять клуб, если такие проблемы с дисциплиной и не выдерживают нервы. Он в «Монако» уже восемь лет. Думаю, надо менять клуб. Мы не знаем ситуацию, но, может, ему там что-то не нравится. Нужно просто переговорить с ним и понять. Такое бывает со всеми. Моё мнение, что ему надо сменить обстановку», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Головин получил две жёлтые карточки за одну минуту в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:1). Таким образом, россиянин удалился дважды за пять календарных дней в двух играх подряд.

Новости. Футбол
Все новости RSS

