Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Снейдер отреагировал на провокацию Отаменди в адрес Винисиуса Жуниора

Снейдер отреагировал на провокацию Отаменди в адрес Винисиуса Жуниора
Комментарии

Бывший хавбек «Интера» Уэсли Снейдер раскритиковал поведение защитника «Бенфики» Николаса Отаменди в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1). В этой игре нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор был подвергнут оскорблениям со стороны игрока «орлов» Джанлуки Престианни. Помимо этого, в одном из эпизодов Отаменди провоцировал бразильца, показывая тому татуировку с изображением Кубка мира.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«То, что сделал Отаменди, невероятно по-детски. Он что, с ума сошёл? Если бы я был Винисиусом, я бы сказал ему: «Месси выиграл этот чемпионат мира для тебя, ты к этому не причастен». И зачем он так с ним поступил? Отаменди вообще понимает, сколько Кубков чемпионов выиграл Винисиус? И это он показывает ему трофеи?» — приводит слова Снейдера Footmercato со ссылкой на Ziggo Sport.

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино высказался об инциденте с Винисиусом в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android