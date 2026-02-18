Снейдер отреагировал на провокацию Отаменди в адрес Винисиуса Жуниора

Бывший хавбек «Интера» Уэсли Снейдер раскритиковал поведение защитника «Бенфики» Николаса Отаменди в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1). В этой игре нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор был подвергнут оскорблениям со стороны игрока «орлов» Джанлуки Престианни. Помимо этого, в одном из эпизодов Отаменди провоцировал бразильца, показывая тому татуировку с изображением Кубка мира.

«То, что сделал Отаменди, невероятно по-детски. Он что, с ума сошёл? Если бы я был Винисиусом, я бы сказал ему: «Месси выиграл этот чемпионат мира для тебя, ты к этому не причастен». И зачем он так с ним поступил? Отаменди вообще понимает, сколько Кубков чемпионов выиграл Винисиус? И это он показывает ему трофеи?» — приводит слова Снейдера Footmercato со ссылкой на Ziggo Sport.