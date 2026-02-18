Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Будё-Глимт» — «Интер»: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, состоится первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся норвежский «Будё-Глимт» и итальянский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Будё-Глимт»: Хайкин, Шёвольд, Бёртуфт, Гундерсен, Бьёркан, Эвьен, Берг, Брунстад, Бломберг, Хёг, Хёуге.

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Бастони, Аугусто, Ачерби, Дармиан, Сучич, Барелла, Мхитарян, Эспозито, Мартинес.

Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«Будё-Глимт» — «Интер». Новая порция чудес
