«Будё-Глимт» — «Интер»: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ

Сегодня, 18 февраля, состоится первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся норвежский «Будё-Глимт» и итальянский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Будё-Глимт»: Хайкин, Шёвольд, Бёртуфт, Гундерсен, Бьёркан, Эвьен, Берг, Брунстад, Бломберг, Хёг, Хёуге.

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Бастони, Аугусто, Ачерби, Дармиан, Сучич, Барелла, Мхитарян, Эспозито, Мартинес.

Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.