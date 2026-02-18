Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
«Барселона» — худший топ-клуб по количеству голевых моментов у своих ворот

Комментарии

«Барселона» допустила наибольшее количество голевых моментов у своих ворот среди 11 команд с самым высоким рейтингом УЕФА. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, на данный момент каталонский клуб допустил 95 голевых ситуаций у своих ворот в 38 матчах во всех турнирах. В среднем соперники сине-гранатовых создают 2,5 момента за игру. Это худший показатель среди топ-команд. На второй строчке рейтинга располагается «Челси». Лондонский клуб имеет 92 голевых момента (2,24 за игру).

В двух последних встречах «Барселона» уступила «Жироне» (1:2) в Ла Лиге и разгромно проиграла мадридскому «Атлетико» в Кубке Испании со счётом 0:4.

