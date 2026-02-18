Джесси Лингард близок к переходу в бразильский клуб — Mirror

Полузащитник ряда клубов АПЛ и сборной Англии Джесси Лингард может подписать контракт с бразильским клубом «Ремо». 33-летний футболист готов отправиться в Бразилию и не планирует возвращаться в Англию. Об этом сообщает Mirror.

Согласно информации источника, Лингард ранее вёл переговоры с несколькими английскими клубами, однако получил предложения только от команд Чемпионшипа. В результате он решил продолжить карьеру в бразильской Серии А. Последним клубом Лингарда стал южнокорейский ФК «Сеул», который он покинул в начале этого года. С тех пор полузащитник остаётся свободным агентом.

За время своего пребывания в «Сеуле» Лингард провёл 69 матчей, забив 19 голов и отдав 10 результативных передач. В своей карьере он также выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Бирмингем», «Брайтон», «Дерби Каунти», «Вест Хэм», «Ноттингем Форест» и «Сеул».