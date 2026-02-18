Мбаппе поддержал Винисиуса после расистских оскорблений в матче с «Бенфикой»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выразил поддержку своему одноклубнику Винисиусу Жуниору после инцидента, связанного с расистскими высказываниями в адрес бразильца в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Танцуй и никогда не останавливайся. Они никогда не скажут нам, что мы должны делать, а что нет», — написал Мбаппе в соцсети.

Винисиус Жуниор стал автором единственного гола в матче с «Бенфикой», отметив свой успех танцем у бокового флажка. За этот жест ему была показана жёлтая карточка. После забитого гола бразильский нападающий сообщил о расистских оскорблениях со стороны игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни. Престианни, в свою очередь, отрицает обвинения Винисиуса.