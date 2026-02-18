Скидки
Главная Футбол Новости

Мбаппе поддержал Винисиуса после расистских оскорблений в матче с «Бенфикой»

Мбаппе поддержал Винисиуса после расистских оскорблений в матче с «Бенфикой»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выразил поддержку своему одноклубнику Винисиусу Жуниору после инцидента, связанного с расистскими высказываниями в адрес бразильца в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Танцуй и никогда не останавливайся. Они никогда не скажут нам, что мы должны делать, а что нет», — написал Мбаппе в соцсети.

Винисиус Жуниор стал автором единственного гола в матче с «Бенфикой», отметив свой успех танцем у бокового флажка. За этот жест ему была показана жёлтая карточка. После забитого гола бразильский нападающий сообщил о расистских оскорблениях со стороны игрока «Бенфики» Джанлуки Престианни. Престианни, в свою очередь, отрицает обвинения Винисиуса.

«Эти крысы должны быть наказаны». Рио Фердинанд — о расистском инциденте с Винисиусом
