BBC: Престианни могут дисквалифицировать на 10 игр за расизм в матче «Бенфика» — «Реал»

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни может быть дисквалифицирован на 10 матчей, если инспектор по этике и дисциплине УЕФА обнаружит доказательства расизма в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (0:1). Об этом сообщает BBC. Аргентинца обвиняют в расистских высказываниях в адрес форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Это обязательное наказание было введено в 2013 году нынешним президентом ФИФА Джанни Инфантино в период его работы в должности генерального секретаря УЕФА.

Ранее оно было применено в 2021 году после матча Лиги Европы между пражской «Славией» и «Рейнджерс». Центральный защитник чешского клуба Ондрей Кудела был обвинён и признан виновным в расистских оскорблениях в адрес соперника Глена Камары.