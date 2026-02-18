Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

BBC: Престианни могут дисквалифицировать на 10 игр за расизм в матче «Бенфика» — «Реал»

Комментарии

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни может быть дисквалифицирован на 10 матчей, если инспектор по этике и дисциплине УЕФА обнаружит доказательства расизма в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (0:1). Об этом сообщает BBC. Аргентинца обвиняют в расистских высказываниях в адрес форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Это обязательное наказание было введено в 2013 году нынешним президентом ФИФА Джанни Инфантино в период его работы в должности генерального секретаря УЕФА.

Ранее оно было применено в 2021 году после матча Лиги Европы между пражской «Славией» и «Рейнджерс». Центральный защитник чешского клуба Ондрей Кудела был обвинён и признан виновным в расистских оскорблениях в адрес соперника Глена Камары.

Мегаскандал с Винисиусом! Забил шикарный мяч «Бенфике» и чуть не сорвал матч ЛЧ! Видео
