Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Андрей Канчельскис: вера в Сафонова оправданна — «ПСЖ» с ним побеждает

Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил текущее положение вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Футболист принял участие в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (3:2), а также защищал ворота парижан и в других играх.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Сафонова брали вторым номером «ПСЖ», а сейчас он основной вратарь. Время покажет, сможет ли он закрепиться. Вратарская доля очень сложная: сделал ошибку — на тебя все косо смотрят. Мы будем ему желать, чтобы он играл в основе и приносил пользу. Хоть команда и пропускает, но с ним забирает победу — вера в Сафонова оправданна», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

