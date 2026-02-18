Андрей Канчельскис: вера в Сафонова оправданна — «ПСЖ» с ним побеждает

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил текущее положение вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Футболист принял участие в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (3:2), а также защищал ворота парижан и в других играх.

«Сафонова брали вторым номером «ПСЖ», а сейчас он основной вратарь. Время покажет, сможет ли он закрепиться. Вратарская доля очень сложная: сделал ошибку — на тебя все косо смотрят. Мы будем ему желать, чтобы он играл в основе и приносил пользу. Хоть команда и пропускает, но с ним забирает победу — вера в Сафонова оправданна», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.