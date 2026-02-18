Скидки
Моуринью: я сказал Вини, что нужно праздновать голы иначе. «Бенфика» — не клуб расистов

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отреагировал на расистские оскорбления в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в матче этих команд в плей-офф Лиги чемпионов. Бразилец забил в этой игре единственный гол и отпраздновал взятие ворот возле углового флажка в провокативной форме, что вызвало критику в его адрес.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Почему Вини не отпраздновал гол как Ди Стефано, Пеле или Эйсебио? Ты забил этот великолепный мяч, а потом… Ну почему? С ним постоянно такое происходит, я этого не понимаю.

Я сказал Вини, что нужно праздновать голы иначе. Легендой этого клуба является Эйсебио — чернокожий игрок. «Бенфика» — не клуб расистов», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
