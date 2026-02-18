Женская молодёжная сборная России сыграет на международном турнире в Турции

Женская сборная России до 19 лет выступит на международном турнире Bee Girls Cup в Турции. Национальная команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Анталье с 24 февраля по 7 марта и сыграет три товарищеских матча со сверстницами из Узбекистана (28 февраля), Иордании (3 марта) и Таиланда (6 марта). Главный тренер команды Елена Медведь высказалась о соревновании.

«Мы рады принять участие в международном турнире и встретиться со старыми знакомыми. В прошлом году мы уже играли со сборными Индии и Иордании, поэтому имеем представление об их актуальном уровне. Также нам предстоит матч со сборной Узбекистана, с которой встречались два года назад, но с тех пор состав команды заметно обновился.

Основная задача на турнир – победа. При этом для нас важны и игровые аспекты: определение основного состава, развитие индивидуального мастерства молодых игроков и улучшение командного взаимодействия. Также уделяем внимание физической готовности футболисток, психологической устойчивости и поддержанию высокого уровня мотивации. Мы подходим к этим задачам комплексно, потому что нацелены развивать наших игроков», – приводит слова Медведь официальный сайт РФС.