Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская молодёжная сборная России сыграет на международном турнире в Турции

Женская молодёжная сборная России сыграет на международном турнире в Турции
Комментарии

Женская сборная России до 19 лет выступит на международном турнире Bee Girls Cup в Турции. Национальная команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Анталье с 24 февраля по 7 марта и сыграет три товарищеских матча со сверстницами из Узбекистана (28 февраля), Иордании (3 марта) и Таиланда (6 марта). Главный тренер команды Елена Медведь высказалась о соревновании.

«Мы рады принять участие в международном турнире и встретиться со старыми знакомыми. В прошлом году мы уже играли со сборными Индии и Иордании, поэтому имеем представление об их актуальном уровне. Также нам предстоит матч со сборной Узбекистана, с которой встречались два года назад, но с тех пор состав команды заметно обновился.

Основная задача на турнир – победа. При этом для нас важны и игровые аспекты: определение основного состава, развитие индивидуального мастерства молодых игроков и улучшение командного взаимодействия. Также уделяем внимание физической готовности футболисток, психологической устойчивости и поддержанию высокого уровня мотивации. Мы подходим к этим задачам комплексно, потому что нацелены развивать наших игроков», – приводит слова Медведь официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Босс ФИФА говорит о снятии бана с России. Сколько тогда будет команд РПЛ в еврокубках?
Босс ФИФА говорит о снятии бана с России. Сколько тогда будет команд РПЛ в еврокубках?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android