Футбол

Андрей Канчельскис: ЦСКА — самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет

Андрей Канчельскис: ЦСКА — самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет
Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА, а также высказался об амбициях армейцев в борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Я всегда говорил, что ЦСКА — самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет. Они стабильно в тройке, стабильно играют и всегда ведут борьбу за высокие места. Зимние трансферы подтверждают, что армейцы не хотят довольствоваться вторым или третьим местом, а хотят побеждать. Поэтому делают такие усиления», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Текущей зимой состав ЦСКА пополнили защитник Матеус Рейс из «Спортинга», нападающий Лусиано Гонду из «Зенита», а также полузащитники Дмитрий Баринов из «Локомотива» и Данила Козлов из «Краснодара».

