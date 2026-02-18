Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Ливерпуль» намерен сохранить Собослаи, несмотря на интерес «Реала» — TEAMtalk

«Ливерпуль» собирается помешать трансферу полузащитника Доминика Собослаи в мадридский «Реал», сообщает TEAMtalk.

В последние дни СМИ активно обсуждают возможный переход футболиста, связывая его с испанским клубом. Тренер сборной Венгрии Марко Росси также заявил, что Собослаи с детства мечтал играть за «Реал». Однако мерсисайдский клуб не намерен продавать игрока.

По информации источника, «Ливерпуль» планирует продлить контракт с Собослаи и переговоры уже начались. Действующий контракт связывает 25-летнего футболиста с клубом до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 85 млн.

