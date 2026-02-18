«Карабах» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на стыковой матч плей-офф ЛЧ

Сегодня, 18 февраля, состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Карабах» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Эспен Эскос (Норвегия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Монтьель, Зубир, Дуран.

«Ньюкасл Юнайтед»: Поуп, Триппьер, Тшау, Бёрн, Холл, Тонали, Уиллок, Барнс, Гордон, Эланга, Вольтемаде.

Второй матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Карабахом» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.