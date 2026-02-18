Бразильская футбольная конфедерация обратилась к Винисиусу после расистского скандала в ЛЧ

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) выступила с официальным заявлением после матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1), в котором форвард «сливочных» Винисиус Жуниор, предположительно, подвергся расистским оскорблениям.

«Бразильская футбольная конфедерация (CBF) выражает солидарность с Винисиусом Жуниором, ставшим жертвой очередного акта расизма во вторник после того, как он забил гол за «Реал» Мадрид в ворота «Бенфики» в Лиссабоне.

Расизм — это преступление. Это недопустимо. Ему не место в футболе или где бы то ни было ещё. Вини, ты не одинок. Твой поступок — пример мужества и достоинства. Мы гордимся тобой. Мы будем твёрдо бороться против всех форм дискриминации. Мы рядом с тобой. Всегда», — говорится в официальном заявлении бразильской футбольной конфедерации в социальной сети.