Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Бразильская футбольная конфедерация обратилась к Винисиусу после расистского скандала в ЛЧ

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) выступила с официальным заявлением после матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1), в котором форвард «сливочных» Винисиус Жуниор, предположительно, подвергся расистским оскорблениям.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Бразильская футбольная конфедерация (CBF) выражает солидарность с Винисиусом Жуниором, ставшим жертвой очередного акта расизма во вторник после того, как он забил гол за «Реал» Мадрид в ворота «Бенфики» в Лиссабоне.

Расизм — это преступление. Это недопустимо. Ему не место в футболе или где бы то ни было ещё. Вини, ты не одинок. Твой поступок — пример мужества и достоинства. Мы гордимся тобой. Мы будем твёрдо бороться против всех форм дискриминации. Мы рядом с тобой. Всегда», — говорится в официальном заявлении бразильской футбольной конфедерации в социальной сети.

Мегаскандал с Винисиусом! Забил шикарный мяч «Бенфике» и чуть не сорвал матч ЛЧ! Видео
