«Манчестер Сити» рассчитывает подписать Ливраменто из «Ньюкасла» — talkSPORT

«Манчестер Сити» рассчитывает осуществить трансфер правого защитника «Ньюкасл Юнайтед» Валентино Ливраменто. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, «горожане» уже несколько месяцев следят за 23-летним фулбеком и надеются, что в случае перехода он на долгий срок закроет позицию правого защитника в манчестерском клубе. При этом «сороки» хотят продлить контракт с игроком.

В нынешнем сезоне Ливраменто принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.