Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» рассчитывает подписать Ливраменто из «Ньюкасла» — talkSPORT

«Манчестер Сити» рассчитывает подписать Ливраменто из «Ньюкасла» — talkSPORT
Комментарии

«Манчестер Сити» рассчитывает осуществить трансфер правого защитника «Ньюкасл Юнайтед» Валентино Ливраменто. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации издания, «горожане» уже несколько месяцев следят за 23-летним фулбеком и надеются, что в случае перехода он на долгий срок закроет позицию правого защитника в манчестерском клубе. При этом «сороки» хотят продлить контракт с игроком.

В нынешнем сезоне Ливраменто принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
«Спартак» хочет сохранить Пруцева, «МЮ» поставил условие «Барсе». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android