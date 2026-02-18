Венсан Компани назвал Гвардиолу лучшим тренером

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о тренерах, которые повлияли на его карьеру.

«Лучший тренер, который у меня был, конечно, Хосеп Гвардиола. Он помог мне лучше понять футбол. Я не пытаюсь во всём подражать Пепу. Пеп другой, он был лучшим. Я перенял определённые вещи у каждого тренера, с которым работал. [Роберто] Манчини, Хуб Стевенс также были хорошими примерами — у каждого тренера можно взять что-то, чтобы написать свою собственную историю», — приводит слова Компани официальный аккаунт клуба в соцсети.

На данный момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 22 туров, набрав 57 очков. Отрыв от дортмундской «Боруссии», занимающей вторую строчку, составляет шесть очков.

Следующий матч мюнхенский клуб проведёт 21 февраля в рамках 23-го тура Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом». В Лиге чемпионов УЕФА «Бавария» завершила общий этап на второй строчке, набрав 21 очко после восьми игр.