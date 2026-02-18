«Карабах» — «Ньюкасл Юнайтед»: Гордон вывел гостей вперёд на третьей минуте

В эти минуты идёт первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют «Карабах» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра матча выступает Эспен Эскос (Норвегия). На данный момент счёт 1:0 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Энтони Гордон открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

Второй матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Карабахом» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн).

По итогам общего этапа Лиги чемпионов азербайджанская команда набрала 10 очков и заняла 22-е место. Английский клуб заработал 14 очков и расположился на 12-й строчке.