«Будё-Глимт» — «Интер»: Брунстад вывел норвежскую команду вперёд на 21-й минуте

В эти минуты идёт первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют норвежский «Будё-Глимт» и итальянский «Интер». Встреча проходит на стадионе «Аспмюра» в Будё. В качестве главного арбитра матча выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). На данный момент счёт 1:0 в пользу норвежской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Сондре Брунстад открыл счёт в этой игре и вывел норвежскую команду вперёд.

Второй матч между «Интером» и «Будё-Глимт» состоится 24 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов норвежская команда набрала девять очков и заняла 23-е место. Итальянский клуб заработал 15 очков и расположился на 10-й строчке.