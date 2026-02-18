«Барселона» намерена продлить контракт одного из воспитанников клуба

«Барселона» намерена продлить контракт полузащитника Марка Касадо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, каталонский клуб переподпишет трудовое соглашение со своим воспитанником до конца нынешнего сезона. Переговоры должны начаться через несколько недель. При этом игрок может пересмотреть будущее в клубе, если стороны не придут к соглашению. Ранее появлялась информация об интересе мадридского «Атлетико» к хавбеку.

В нынешнем сезоне Касадо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.